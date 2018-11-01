جواهر القاسمي: شكراً سلطان

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

قالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة : أشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تكريمه لي في هذا الجمع الثقافي العربي والعالمي، وإن كنا نعمل من أجل واقع أفضل للإنسان، فإن ذلك ينبع من شعورٍ كبير بالمسؤولية تجاه مجتمعنا المحلي والمجتمع الإنساني عموماً، وما كنا لنجني أية ثمرة لهذه الجهود من دون فريق عمل تتوحد جهوده، وتتكامل فيه الرؤى والأفكار عند قيامنا بأي مشروعٍ يحمل رسالتنا الإنسانية إلى العالم، لذلك فإنني أعتبر هذا التكريم هو لفريق العمل الذي يعمل بقيادتنا وضمن أهدافٍ تتحقق فيها تلك التكاملية، كما يتحقق فيها الإيمان العميق بما نقوم به من عمل، تكتمل بها صورة العطاء الذي نرغب في أن يغيّر واقع الإنسان إلى الأفضل.

وتابعت: فنحن بهذه الجهود نعكس الصورة المشرّفة لإمارة الشارقة، ولدولة الإمارات وهذا دائماً ما أدعو إليه فريق العمل، لأننا نحمل اسم الشارقة إلى العالم في أفضل صورة تتمثل في دعم الخدمات التي تقدم للإنسان، كما تتمثل في الفكر والثقافة.

وكما أن كل تكريم محفز لمزيد من العمل والعطاء، فإنه يضاعف شعورنا بالمسؤولية، ويجعلنا دائماً في حالة استعداد واستنفار لخدمة الإنسان في كل المجتمعات الإنسانية، وأولها مجتمعنا.