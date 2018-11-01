سلطان القاسمي يشهد إطلاق شعار وهوية «الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، إطلاق شعار وهوية الاحتفال بلقب «الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019»، الذي منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للإمارة نظيراً لجهودها الثقافية والمعرفية على المستوى العربي والعالمي.

ويعكس الشعار، الذي تجسد في رسالة «افتح كتاباً تفتح أذهاناً»، مفهوم القراءة والمعرفة، وأثرها على المسيرة الإنسانية وتطور حضارتها، إذ يُقدّم برسم تجريدي لكتاب مفتوح، يروي ذاكرة الفعل الثقافي للإماراتي، وما قادته إمارة الشارقة من جهود معرفية نهضت فيها بأجيال طوال أربعة عقود من العمل المتواصل.

ويركز شعار سنة اللقب على مبدأ الشمولية، ويسعى إلى إشراك فئات المجتمع كافة بالفعاليات لتحقيق توعية شاملة على مستوى الإمارات والشارقة، إذ تتوزع فعاليات اللقب على ستة محاور هي: الشمولية، والقراءة، والأطفال والشباب، والنشر، والتراث، والتوعية.

وتنطلق الاحتفالات بسنة «الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019» في 23 أبريل 2019 إلى 22 أبريل 2020، وتشتمل على سلسلة فعاليات ثقافية، وإطلاق مشاريع، ومبادرات، لتحقيق سلسلة أهداف.