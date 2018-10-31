تغطية مباشرة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته 37

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم في مركز أكسبو الشارقة انطلاق فعاليات الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار (قصة حروف) وتستمر فعالياته حتى العاشر من نوفمبر المقبل.
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#مباشر ... حفل افتتاح #معرض_الشارقه_الدولي_للكتاب ..تابعونا في تغطية مباشرة #البيان_القارئ_دائما— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018
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#مباشر .. كلمة حاكم الشارقة في افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب https://t.co/AYyVxJ1i9Q— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018
أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب :ضيوفنا المبدعون والناشرون والإعلاميون والباحثون عن المعرفة بكم تستكمل الثقافة مشهدها ومن خلالكم تنقل رسالتها عن هذا المنجز الحضاري الذي نعتز ونفخر به #معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب في دورته السابعة والثلاثين.#البيان_القارئ_دائما #SIBF18 pic.twitter.com/tlC6AQm0S4— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018
أحمد العامري : وسَيَبقى العالمُ شاهِداً على مَنْ غَرَسَ.. وَمَنْ رَوَى... وَمَنْ رَعَى... وَبَنَى فِكْرَ الأجيالِ القادِمَةِ.#البيان_القارئ_دائما— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018
#معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18 pic.twitter.com/ie0P768TMt
معالي الدكتور عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري مخاطبا حاكم الشارقة إن اختياركم لي شخصية العام الثقافية كان له وقع تسونامي على نفسي#البيان_القارئ_دائما— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018
#معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18 pic.twitter.com/OVLEjqdFQ1
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: نرحب بكم جميعًا في هذا الملتقى الذي يجمعنا على محبة الكلمة الصادقة#البيان_القارئ_دائما— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018
#معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18 pic.twitter.com/vHWmDf9Zcl
صاحب السمو حاكم الشارقة: نرحب بدولة اليابان ضيف الشرف حيث نمد يدنا إلى تلك البلدان البعيدة التي نستلهم منها بعض تراثها وخططها، لربما تأخذ بيدنا إلى الرقي والتقدم— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018
#معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18
صاحب السمو حاكم الشارقة: بدأنا مسيرة الثقافة في الشارقة منذ سنة 1979، وبفضل الله ورعايته نكمل العام القادم 40 سنة من العطاء المستمر— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018
#معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18 pic.twitter.com/lCmshd4jco
صاحب السمو حاكم الشارقة: عطاء الثقافة يتمثل في تصاعد سنوي، كانت الأيام جهدًا، وكانت الليالي سهرًا، وكان العطاء أكبر #البيان_القارئ_دائما— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018
#معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18
صاحب السمو حاكم الشارقة: قرأت في كتاب عبارة للمؤرخ الإنجليزي هوراس راوند، "لا يبحث المرؤ عن الحقيقة، بل ما يستريح لتصديقه؛ لذا تقف الحقيقة فقيرة بائسة على ناصية الطريق". وأقول له لو جئتني لرأيت الحقيقة من مكاني— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018
#معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18 pic.twitter.com/ax5uGLx6ax
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يهدي إكليل الشارقة إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أثناء مراسم افتتاح #البيان_القارئ_دائما #معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18 pic.twitter.com/jqUjMGQOIK— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018
تكريم الكاتبة ريم الكمالي بحائزة أفضل كتاب إماراتي لكاتب إماراتي في مجال الرواية عن روايتها "تمثال دلما"#معرض_الشارقه_الدولي_للكتاب#البيان_القارئ_دائما @REEMALKAMALI pic.twitter.com/ujBVgV5C3X— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018