تغطية مباشرة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته 37

المصدر:
  • الشارقة - علي الزكري
التاريخ:

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم في مركز أكسبو الشارقة انطلاق فعاليات الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار (قصة حروف) وتستمر فعالياته حتى العاشر من نوفمبر المقبل.

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