تغطية مباشرة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته 37

المصدر: الشارقة - علي الزكري

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم في مركز أكسبو الشارقة انطلاق فعاليات الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار (قصة حروف) وتستمر فعالياته حتى العاشر من نوفمبر المقبل.

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#مباشر .. كلمة حاكم الشارقة في افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب https://t.co/AYyVxJ1i9Q — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018

أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب :ضيوفنا المبدعون والناشرون والإعلاميون والباحثون عن المعرفة بكم تستكمل الثقافة مشهدها ومن خلالكم تنقل رسالتها عن هذا المنجز الحضاري الذي نعتز ونفخر به #معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب في دورته السابعة والثلاثين.#البيان_القارئ_دائما #SIBF18 pic.twitter.com/tlC6AQm0S4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018

معالي الدكتور عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري مخاطبا حاكم الشارقة إن اختياركم لي شخصية العام الثقافية كان له وقع تسونامي على نفسي#البيان_القارئ_دائما

#معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18 pic.twitter.com/OVLEjqdFQ1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: نرحب بكم جميعًا في هذا الملتقى الذي يجمعنا على محبة الكلمة الصادقة#البيان_القارئ_دائما

#معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18 pic.twitter.com/vHWmDf9Zcl — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018

صاحب السمو حاكم الشارقة: نرحب بدولة اليابان ضيف الشرف حيث نمد يدنا إلى تلك البلدان البعيدة التي نستلهم منها بعض تراثها وخططها، لربما تأخذ بيدنا إلى الرقي والتقدم

#معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018

صاحب السمو حاكم الشارقة: بدأنا مسيرة الثقافة في الشارقة منذ سنة 1979، وبفضل الله ورعايته نكمل العام القادم 40 سنة من العطاء المستمر

#معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18 pic.twitter.com/lCmshd4jco — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018

صاحب السمو حاكم الشارقة: عطاء الثقافة يتمثل في تصاعد سنوي، كانت الأيام جهدًا، وكانت الليالي سهرًا، وكان العطاء أكبر #البيان_القارئ_دائما

#معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018

صاحب السمو حاكم الشارقة: قرأت في كتاب عبارة للمؤرخ الإنجليزي هوراس راوند، "لا يبحث المرؤ عن الحقيقة، بل ما يستريح لتصديقه؛ لذا تقف الحقيقة فقيرة بائسة على ناصية الطريق". وأقول له لو جئتني لرأيت الحقيقة من مكاني

#معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18 pic.twitter.com/ax5uGLx6ax — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يهدي إكليل الشارقة إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أثناء مراسم افتتاح #البيان_القارئ_دائما #معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب#SIBF18 pic.twitter.com/jqUjMGQOIK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 31, 2018