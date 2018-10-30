عبد الغفار حسين: محمد بن راشد قائد يخوض الإعمار بسلاح المعرفة

المصدر: البيان الالكتروني

وجه الكاتب الإماراتي عبد الغفار حسين تحية إجلال وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي لا تقتصر جهوده على نشر المعرفة في مجتمعه أو في محيطه الخليجي، بل يتعدى هذا الجهد ليصل إلى المعمورة كلها، في بلاد العرب والمهجر وأينما وُجِدَ من يشده اللسان العربي والثقافة العربية.

وقال حسين على حسابه في "تويتر" :"حضرنا هذا اليوم عرساً ثقافياً جميلاً كان قوامه شبابٌ من كل أنحاء الدنيا جاؤوا ليشاركوا في هذا الحفل الذي تقيمه دبي كل عام، لتشجيع القراءة، ولو رأى أحدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والبِشر يعلو وجهه وهو يوزع الجوائز على الفائزين، لأدرك أنه أمام قائد يخوض معارك الإعمار بسلاح المعرفة."