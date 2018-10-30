من هي مريم أمجون بطلة تحدي القراءة العربي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

خطفت الطفلة المغربية مريم أمجون (9 سنوات) أصغر مشاركة تتمكن من انتزاع لقب "تحدي القراءة العربي 2018"، خطفت كل الأضواء في ختام تحدي القراءة الذي أسدل الستار على فعالياته اليوم الثلاثاء، فابنة الأعوام التسعة تمتلك حضوراً طاغياً رغم حداثة عمرها، وكان الموقف الأبوي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي مسح دموع فرحها البريئة "بشماغه" موقفاً آثراً خطف القلوب.

التلميذة مريم أمجون، التي تدرس في المستوى الابتدائي، نجحت بداية في التفوق على المستوى المغربي الذي تنافس فيه أكثر من 300 ألف تلميذ وتلميذة، مثلوا 3842 مؤسسة تعليمية.

وقالت مريم، إنها "تقرأ الكتب وهي في عمر 5 سنوات، وتحب القراءة وتلخيص الكتب، لذلك فضلت المشاركة في تحدي القراءة العربية، الذي بفضله يمكن أن تثري معرفتها وخبرتها في مجال القراءة وتلخيص الكتب واستطاعت من خلال مشاركتها قراءة 200 كتاب وشاركت بـ60 منها.

وجدير بالذكر أن مشروع تحدي القراءة العربي، هو برنامج أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز القراءة عند الناشئة في العالم العربي، وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم، إلى جانب مساعدتهم على تنمية قدراتهم في النقد والتحليل والتعبير.