كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الطفلة المغربية مريم أمجون بطلة تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة.
وعبرت الطفلة المغربية مريم أمجون البالغة من العمر 9 سنوات عن سعادتها الغامرة بالفوز بتحدي القراءة العربي، وقدمت شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المسابقة القيمة التي نمت لديها الفضول المعرفي وأثرت عقول مئات الطلاب العرب.
#محمد_بن_راشد يكرم الطفلة المغربية مريم أمجون بطلة #تحدي_القراءة_العربيhttps://t.co/uluZlLGNbu@ArabReading#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZsuXAlz02r— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 30, 2018
بطلة #تحدي_القراءة_العربي الطفلة مريم أمجون، 9 سنوات، من المغرب تعبر عن سعادتها الغامرة بالفوز بالتحدي وتشكر صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد على هذه المسابقة التي نمت لديها الفضول المعرفي وأثرت عقول مئات الطلاب العرب @ArabReading #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Oc7OteWs8U— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 30, 2018