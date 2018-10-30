المصدر: البيان الإلكتروني

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الطفلة المغربية مريم أمجون بطلة تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة.

وعبرت الطفلة المغربية مريم أمجون البالغة من العمر 9 سنوات عن سعادتها الغامرة بالفوز بتحدي القراءة العربي، وقدمت شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المسابقة القيمة التي نمت لديها الفضول المعرفي وأثرت عقول مئات الطلاب العرب.