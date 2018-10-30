مؤتمر «اتحاد الأدباء والكتّاب العرب» يختتم أعماله في القاهرة

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أعماله حيث عقد في ضيافة نقابة اتحاد كتاب مصر بالقاهرة، في المدة من 23 إلى 28 أكتوبر الجاري، برئاسة أمينه العام الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي حبيب الصايغ، وبحضور رؤساء اتحادات وروابط وأسر وجمعيات ومجالس الأدباء والكتاب العرب، لمناقشة موضوعين فقط على جدول الأعمال وهما: التعديلات المقترحة على النظام الأساسي واللائحة التنفيذية للاتحاد، وعلاقة اتحاد كتاب المغرب بالاتحاد العام.

نظام جديد

وقال الصايغ إن النظام الأساسي الجديد عالج الكثير حيث كان الهدف الانطلاق بالاتحاد العام إلى مرحلة جديدة تجاوز الكتابة إلى الفعل، وتفتح الباب لخلق مبادرات استراتيجية فاعلة ومشتركة بين الاتحادات، مؤكداً أن الإطار التشريعي الجديد يمهد لتفعيل المشاركة ويتسق مع متطلبات المرحلة والمستقبل بالتركيز على تطوير الأجناس الأدبية بتكليف عدد من المسؤولين في الاتحادات العربية بتولي مراكز مساعدي الأمين العام في الشؤون المتخصصة، ونائبي الأمين العام اللذين تم حذف تراتبيتهما في النظام الجديد حيث ينتخبان دون أن يكون أولهما نائباً أول وثانيهما نائباً ثانياً، ويحدد الأمين العام الاختصاصات المحددة لكل منهما.

وركز رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، د. علاء عبدالهادي، ضرورة تعديل النظام الأساسي للاتحاد العام حتى يواكب اللحظة الثقافية وتحولاتها، ولسد بعض الرتوق في النظام الحالي، وقال إن اللجنة التي ترأسها اجتمعت مرتين في أبوظبي والقاهرة على التوالي في العامين الأخيرين، وإنها أجرت مناقشات طويلة حتى توصل لهذه الصيغة المقترحة.