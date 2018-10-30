«ذكريات الأيام الأولى في العين».. محاضرة بمركز جمال بن حويرب للدراسات

المصدر: دبي - البيان

أكد المستشار والخبير والباحث البريطاني نك كوكرين دايت، الملقب بـ«منكب»، أنّ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حقق لشعب الإمارات الريادة والسعادة، وأن ما نلمسه اليوم من تطور في شتىّ مناحي الحياة، ما هو إلاّ حصاد غرس زايد الخير، وقال دايت: «ما حققته الإمارات خلال عقود، يجعلني متأكداً أنها لن تصل إلى المريخ فحسب، بل ستصل إلى أبعد من ذلك».

جاء ذلك في جلسة بعنوان «ذكريات الأيام الأولى في العين»، نظمها، أول من أمس، مركز جمال بن حويرب للدراسات، في إطار برنامجه الثقافي للموسم الحالي.

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وقال المستشار والباحث جمال بن حويرب، في تقديمه لكوكرين دايت، إن محاضرنا اليوم، شخصية بريطانية، تعيش بيننا منذ ستينيات القرن الماضي، شهد أيّام فقرنا، منذ نعومة أظفاره، حيث كان عمره لا يتجاوز 6 سنوات، عندما جاء إلى العين برفقة والده، الذي كان ضابطاً في «كشافة ساحل عمان»، في عام 1965، حيث عاش في قلعة الجاهلي بالعين، وها هو يشهد أيام الرخاء والازدهار، التي يعيشها شعب دولة الإمارات العربية المتحدة في أبهى حللها، بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة.