«بيج باد وولف» يختتم فعالياته في دبي

المصدر: دبي - البيان

اختُتمت، أخيراً، فعاليات معرض «بيج باد وولف»، المنصة الشهيرة بتوفير الحسومات الأكبر عالمياً على مبيعات الكتب، والذي يُقام لأول مرة في دبي. وقدّم المعرض لزواره من عشّاق القراءة والمطالعة حسومات مجزية وغير مسبوقة على أسعار الكتب، على مدار اليوم، ولمدة 255 ساعة دون توقف.

وشهد هذا العرض الفريد، الذي فتح أبوابه أمام الزوار يومياً على مدار الساعة، حضور ما يزيد على 150 ألف زائر من عشّاق الكتب والقراءة، ومحبّي المطالعة، الذين توافدوا على مدى 11 يوماً إلى أروقة المعرض في قاعة «ساوند ستيج»، ضمن «مدينة دبي للاستوديوهات»، بهدف استكشاف وشراء مختلف أنواع الكتب المفضلة لديهم، والتي توافرت بحسوماتٍ غير مسبوقة تتراوح بين 50 ٪ و80 ٪.

وشكّل المعرض مناسبة فريدة، استقطبت عشّاق المطالعة والقراءة، حيث توافد الكثير من المقيمين والزوّار والسيّاح في دولة الإمارات إلى المعرض، لاستكشاف المعرض والتسوّق من مجموعة مختارة تضم نحو 3 ملايين من الكتب حديثة الإصدار باللغة الإنجليزية.