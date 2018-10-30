«ذكريات الهجرة» في «العويس الثقافية»

المصدر: دبي ـ البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، معرضاً فنياً مشتركاً، بعنوان «ذكريات الهجرة»، للفنانين عامر العبيدي وإياد الموسوي، وذلك في السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 31 أكتوبر الجاري في قاعة المعارض، بمبنى المؤسسة في دبي.

ينتمي عامر العبيدي إلى الجيل الثاني من الفنّانين التَّشكيليين، بعد جيل الرواد في العراق، فقد ساهم بشكل متواصل في تطوير أساليب التَشكيل العراقي، وإدخال الحداثة في الطرح والمعالجة التشكيلية، رغم أنه كان يتناول الفولكلور العراقي وقصصه المتنوعة، وخاصة جوانبها الروائية والدرامية في أعماله.

فهو ما زال قديراً في طروحاته الفنية، إذ استمر في عطائه الفني ليحوّل اللوحة إلى توليفات لونية زاخرة بالقصص الشعبية والعناصر البصرية الكثيرة.