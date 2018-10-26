إلى الأخ محمد بن سلمان: يا جبل ما يهزك ريح.. كلنا في صفك اخوانك

عانق بهاء الكلمة وسحر الشعر روح المجد وصدق المشاعر الأخوية، في القصيدة الجديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموسومة ب«إلى الأخ محمد بن سلمان»، التي نشرها سموه، أمس، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، حيث يخاطب سموه في أبياتها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومشدداً على قيمة مواقف المملكة وتميزها وثباتها في طريق الخير والحق والعدل.

ويصف سموه ولي العهد السعودي بالجبل في صموده وثباته أمام أعتى التحديات مهما بلغ مداها وشدتها، مبيناً وحدة الصف مع المملكة العربية السعودية في مواقفها المشرفة ظاهراً وباطناً.

كما يوضح سموه أن ولي العهد السعودي يمتلك العزيمة الكبيرة وقوة الشكيمة التي لا يقف أمامها المنافسون، إذ يتساقط أمام ثباته الأعداء، والله تعالى ناصره ومؤيده على كل من يعاديه أو يقف أمام طريق الحق الذي انتهجه.

ويشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في هذه الرائعة الشعرية الفياضة بجزيل الألفاظ وعميق الدلالات، على رفعة المنزلة والشمائل التي يتحلى بها الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن خطاه الحثيثة على درب النهضة والتطوير ستتكلل بنجاح باهر يكون مصدر فخر للعرب جميعاً؛ فموكب التطوير في المملكة ثابت في توجهه صوب المزيد من الازدهار وسائر في طريقه دون أن يعبأ بأي معوقات أو تحديات تعترضه، لافتاً سموه إلى أن الرهان الأول والأخير الذي يراهن عليه الأمير الشاب هو طريق الريادة والنجاح الذي سيتوّج بكل نجاح ورفعة وارتقاء.

وتبدو القصيدة في عمقها ومكنون جوهرها، ميثاق وفاء وعهد محبة وتأكيداً على وحدة مسار ومصير الإمارات والسعودية.

ياجبل ما يهزك ري

كلنا في صفك اخوانك

معك بالتصريح والتلميح

نبذل المجهود في شانك

يامحمد من جفاك ايٌطيح

ناصرك الله ع عدوانك

رجح قدرك ولك ترجيح

بالعقل ربك عطا وزانك

خطة التطوير والتصحيح

بيدينك بين العرب شانك

ودافس الصحراء لها تربيح

والاقتصاد الحر ميدانك

مايهمك لي يصيح ايٌصيح

وعشت سالم فايز أرهانك