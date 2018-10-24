الثقافة والبيئة في الإمارات موضوع لوحات معرض فيصل البستكي

المصدر: Ⅶ دبي - وام

الترويج للفنون الإماراتية والفنانين الإماراتيين وغيرهم من المواهب عالمياً، محور أساسي لمعرض الفنان الإماراتي فيصل عبد القادر البستكي، الذي افتتح أخيرا في «نور آرت»، حيث يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، ويضيء على عناصر مختلفة من التراث والثقافة الإماراتية، بما في ذلك أبرز معالم البلاد والتنوع الفريد الذي تحظى به دولة الإمارات، ويعكس كل عمل فني رؤية الفنان وأفكاره الشخصية، وجميع الأعمال مستوحاة من مناطق مختلفة من الإمارات.

يذكر أن إطلاق «نور آرت» جاء بالتزامن مع إطلاق «نور ولث» بداية العام الجاري. وتعد «نور ولث» خدمة جديدة لإدارة الثروات من نور بنك صممت خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الثروات.

وكان معرض «نور آرت» الواقع في فرعي نور بنك في شارع الشيخ زايد ودبي مول، استعرض سابقاً أعمالاً فنية ولوحات حول الفن الرقمي والخط العربي، وسوف يواصل استضافة معارض أخرى لفنانين بارزين طوال العام، وحظيت هذه المعارض بترحيب كبير من عملاء «نور ولث» الذين عبّروا عن تقديرهم للجهود الرامية إلى تخصيص جزء من مبيعات اللوحات لدعم الأعمال الخيرية.