انطلاق الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني

المصدر: Ⅶ أثينا - وام

انطلقت في العاصمة اليونانية أثينا أمس، فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني الأول الذي يستمر حتى 26 أكتوبر الجاري وسط حضور وتفاعل كبير من الجمهور الإماراتي واليوناني، وتقام فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي واليوناني بتنظيم من سفارة الدولة في اليونان وبالتنسيق مع وزارة السياسة الرقمية والاتصالات والإعلام في الجمهورية اليونانية وجامعة أثينا الوطنية - كابوذيسترياس وجامعة زايد.

واستهل الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني فعالياته بكلمة ترحيبية من محمد مير عبدالله رحب فيها بالجمهور الإماراتي واليوناني ، وألقى كل من جورج فلوريدي النائب العام لوزارة تنظيم السياسة الرقمية والإعلام والاتصالات في اليونان والبروفسور جيورجوس زوغرافوس نائب رئيس جامعة أثينا الوطنية - كابوذيسترياس للشؤون الدولية كلمتين أعربا فيهما عن تقديرهما لمبادرة تنظيم الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني .

كما تم عرض فيديو قصير حول إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، كما تضمنت فعاليات اليوم الأول افتتاح أول معرض مشترك بين الفنانة الإماراتية ميسون آل صالح والفنان اليوناني خريستوس اندوناروبولوس و معرض الحياة الاجتماعية بين الإمارات واليونان،وعرض فيلم «شباب شيّاب» بالإضافة إلى جلسة حوارية حول صناعة الأفلام والتلفزيون الإماراتي .وقال الشيخ سالم القاسمي يؤسس الأسبوع الثقافي الإماراتي في أثينا لمسارات جديدة من التعاون في القطاع الثقافي والإبداعي .