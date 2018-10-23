حاكم الشارقة يهدي الدفعة السادسة من المخطوطات إلى جامعة القاسمية

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية، أن الجامعة تمشي بخطى سريعة، مستنيرة بالعلم والمعرفة، جاء ذلك خلال لقاء سموه أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، وخلال تسليمه الدفعة السادسة من المخطوطات المهداة إلى دار المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمية، والتي تعتبر من أنفس المخطوطات التاريخية من مقتنياته الخاصة التي جمعها سموه خلال زياراته لدول العالم المختلفة، والتي تضم 150 مخطوطة أصلية في العلوم الإسلامية والعربية المتنوعة، و97 مجلداً تمثل فهارس ومراجع عن المخطوطات الموجودة في كافة العالم.

أكبر مجمع

وكشف سموه عن عدد المشاريع العلمية المقامة، قائلاً: «هناك مبنى جديد وهو مجمع القرآن الكريم ويعتبر أكبر مجمع للقرآن الكريم في العالم، وبالقرب منه سينشأ مبنى المنتدى الإسلامي الذي له أهمية بالغة في إلقاء المحاضرات والندوات التي فيها الفائدة العلمية بطريقة علمية مدروسة بعيدة عن التفسير غير الصحيح، لذلك سيكون هناك حلقات، وندوات ومحاضرات، أتمنى أن يستفيد المنتدى من الجامعة القاسمية وتستفيد الجامعة منه، وسيكون هناك مجمع اللغة العربية، وسيكون عوناً للجامعة في تدريس اللغة العربية».

وأكد سموه أن عماد الجامعة القاسمية هو القرآن الكريم، واللغة العربية، وتضم الجامعة القاسمية خمس كليات، في وسطها كلية القرآن وهي العقد، وذلك تعظيماً للقرآن الكريم.

تواصل

وحول الدفعة السادسة التي قدمها صاحب السمو حاكم الشارقة إلى دار المخطوطات الإسلامية قال سموه: «قدمت 150 مخطوطة أصلية في صورة كتب وليست ورقاً، وهذه تضاف إلى المجموعات السابقة، كذلك استخرجت من مكتبتي ما يقارب 97 مجلداً، كل مجلد يتكلم عن المخطوطات الموجودة في العالم، وهي عون للقائمين على دار المخطوطات، ويستطيع القائمون على الدار من خلال تواصلنا مع جميع هذه المراكز إحضار أي مخطوطة من المخطوطات، لما يجمعنا بمحبة وود، وليكون عوناً لنا في رفد هذه الدار بهذه المخطوطات»، وبين سموه أن في الفترة المقبلة نحاول أن نجد للخريجين من الجامعة القاسمية مراكز علمية تعينهم على استمرار هذا العطاء، وتواصلهم معنا وهم في بلدهم ونقدم لهم معونة مالية، مشيراً سموه إلى أن هذه فرصة للطلبة الذين سيتخرجون من الجامعة، حتى لا يتيهوا عند الذهاب إلى بلدانهم بل ليكونوا تحت رعايتنا واهتمامنا وهم هناك، متمنياً سموه التوفيق لأول دفعة ستتخرج من الجامعة القاسمية في رمضان المقبل.