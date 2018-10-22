حوارات وجولات تضيء «طرق الإبصار» في رواق الفن

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلن رواق الفن، المتحف الأكاديمي بجامعة نيويورك أبوظبي، تنظيم فعاليتين في إطار معرضه القائم «طرق الإبصار»، وهما جلسة حوارية عامة للفنان الشهير ديفيد كليربو، وجولات برفقة القيّمَين الفنيَّين على المعرض سام بردويل وتيل فلرات.

وينطلق البرنامج المخصص لعامة الجمهور يوم السبت الموافق 27 أكتوبر في تمام الساعة 4 عصراً مع جولة برفقة القيّمَين على المعرض، ليعرّفا من خلالها الزوارَ بالأعمال المشاركة في المعرض ويناقشا رؤيتهما التنظيمية الخاصة به.

مفاهيم

ومن المقرر أن تتبع الجولات الفنية جلسة حوارية عامة في مركز المؤتمرات بجامعة نيويورك أبوظبي في تمام الساعة 5:30 عصراً للفنان ديفيد كليربو المشارك في المعرض، حيث سيناقش المفاهيم القائمة وراء صوره التركيبية الاستثنائية والطريق إلى إبداعها، حيث تتناول أفلامه مسار الوقت والحالة الزمنية البينية. ويتولى إدارة الجلسة القيمان سام بردويل وتيل فلرات.

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كما يستضيف المعرض، الذي تمتد فعالياته حتى 17 نوفمبر، 26 فناناً وعدداً من المجموعات الفنية، يقدمون معاً ما مجموعه 41 عملاً من مختلف الوسائط الفنية بما في ذلك الرسم والنحت مروراً بالتصوير الفوتوغرافي وصولاً إلى الأعمال الصوتية والسينمائية والتركيبية. وتم افتتاح هذا المعرض لأول مرة في مؤسسة «آرتر» الفنية في إسطنبول خلال موسم الصيف الماضي. وقام القيمان الفنيان لاحقاً بإعداد تصوّر جديد للمعرض في محطته الثانية عندما استضافته مؤسسة بوغوسيان - فيلا إمبان في العاصمة البلجيكية بروكسل.