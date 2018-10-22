الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني ينطلق اليوم في «أثينا»

المصدر: أثينا - وام

تنظم سفارة الدولة لدى الجمهورية اليونانية، اليوم الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني الذي يقام للمرة الأولى في العاصمة أثينا ويستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، ويقام الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني بالتنسيق مع وزارة السياسة الرقمية والاتصالات والإعلام في الجمهورية اليونانية، وجامعة أثينا الوطنية - كابوذيسترياس، وجامعة زايد بمشاركة كل من فرقة المزيود الحربية، والفنانة ميسون آل صالح، والفنان اليوناني خريستوس اندوناروبولوس، وإيمج نيشن أبوظبي، ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الدور الهام الذي تلعبه الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات في توطيد العلاقات مع الدول الصديقة حيث يهدف الأسبوع الثقافي الإماراتي اليوناني إلى إبراز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز الصداقة والتقارب بين الشعبين الإماراتي واليوناني.

من جهة أخرى توجه وفد من جامعة زايدامس، إلى العاصمة اليونانية، للمشاركة في مبادرة «أسبوع أثينا الثقافي»، الذي يقام احتفاء بـ«عام زايد»، وتستضيفه جامعة أثينا الوطنية، بالتعاون مع السفارة الإماراتية، ويضم الوفد 19 عضواً بينهم الدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، وقال الدكتور رياض المهيدب مدير الجامعة إن المبادرة تأتي استثماراً للزيارة الناجحة التي قام بها وفد من طالبات جامعة زايد إلى جامعة أثينا الوطنية في إطار رحلة تعليمية قامت السفارة الإماراتية بتنسيقها في إبريل الماضي، وتم خلالها زيارة المركز الثقافي بالجامعة والاطلاع على أوجه ومعالم الحضارة والثقافة اليونانية.