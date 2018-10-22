«الإمارات في بينالي البندقية» يفتح باب التقدّم لبرنامجه التدريبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية فتح باب التقديم لـ «برنامج التدريب في البندقية» ضمن دورة 2019 من بينالي البندقية. ويتيح هذا البرنامج السنوي فرصاً تدريبية أمام نحو21 متدرباً ممن يعملون في مجالات الفنون، العمارة، الدبلوماسية، العلاقات الدولية، أو ممن يتطلعون إلى تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية البارزة. وسيتم تكليف المتدربين بالمشاركة على مدار شهر كامل في الإشراف اليومي على الجناح الوطني خلال مشاركته في الدورة الـ 58 من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية، خلال الفترة من 11 مايو إلى 24 نوفمبر 2019.

خبرات

وقالت خلود خلدون العطيات، مديرة الفنون والثقافة والتراث في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، المفوّض الرسمي للجناح الوطني: «ينقل الجناح الوطني صورة صادقة ومشرفة عن دولة الإمارات في هذا المحفل الدولي المرموق في بينالي البندقية، كما يتيح الفرصة أمام الجيل الناشئ والكوادر الموهوبة للمشاركة في برنامج استثنائي يمكنهم من صقل مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة انطلاقاً من الهدف الأسمى المتمثّل في إعداد الجيل القادم من قادة القطاع الثقافي. وإنني أدعو شباب الإمارات ممن لديهم شغف في الفنون للاستفادة من هذه الفرصة والتقدم بطلبات المشاركة في الدورة المقبلة من برنامج التدريب في بينالي البندقية».

فرصة

ويتيح البرنامج الفرصة للمتدربين لاكتساب خبرات عملية وتعزيز إمكاناتهم من خلال تكليفهم بالإشراف اليومي على معرض الجناح الوطني، وكذلك المشاركة في برنامج تعليمي يتم تنسيقه بالتعاون مع مؤسسات ثقافية بارزة في دولة الإمارات والبندقية.