ندوة تناقش «العبور الإبداعي» في دار شعر مراكش

المصدر: Ⅶ مراكش - البيان

نظمت دار الشعر في مراكش، بتنسيق مع فرقة «دوز تمسرح»، في مكتبة المركز الثقافي، ندوة بعنوان «مسرحة الشعر: من القصيدة إلى المسرحية»، شارك فيها الشاعر والإعلامي ياسين عدنان، والناقدة الدكتورة زهرة إبراهيم، والفنان والمخرج أيوب العياسي، وتركزت المناقشات على محاولات استقصاء هذا الحوار والعبور الجمالي والإبداعي للشعر إلى عوالم فنية، خصوصاً المسرح، كما ركزت الندوة على أسئلة راهنة، في محاولة لتلمّس هذا العبور الإبداعي والجمالي، انتهاءً بمحاولة قراءة «مسرحة الشعر» في جوانبها الدراماتورجية والنقدية. وتوقفت آراء المتدخلين عند أسئلة مركزية، في مقاربتها لفعل التلقي، وأسئلة الكتابة الدرامية في علاقتها بالشعر.