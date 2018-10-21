حفر على الجبس والخشب في «دبي للثقافة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظمت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، ورشة عمل «الحفر على الجبس والخشب» بمتحف المسكوكات في حي الفهيدي بدبي، واستمرت 4 أيام خلال أكتوبر الجاري.

وخلال الورشة استعانت «دبي للثقافة» بمتخصصين في مجال الحفر على الجبس والخشب، حيث تولت أمل لطفي الاختصاصية في متحف المسكوكات، وأحمد عثمان المتخصص في مجال النحت، مهام إدارة وتقديم هذه الورشة.

وقام المتخصصان بتقديم الشرح الكامل المتعلق بأساليب الحفر على الجبس والخشب، وانخرط المشاركون بالتدريبات العملية التي ساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة، كما تابعوا الدروس النظرية لزيادة معرفتهم بالمباني التاريخية العريقة، وما يظهر عليها من فنون لتزيين أبوابها الخشبية باستخدام أعمال الحفر، ونوافذها المزينة بأعمال الجبس وحفر النقوش القديمة.