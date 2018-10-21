منافسات «كأس لغتي» في «الشارقة للكتاب» 31 الجاري

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

تشارك المدارس الحكومية في الشارقة بالنسخة 3 لـ«كأس لغتي»، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية، التي ستقام منافساتها خلال فعاليات الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة، مستهدفة طلبة الصف الثالث.

وتسعى مسابقة «كأس لغتي» إلى إثراء المخزون اللغوي للطلبة وتمكينهم من المهارات الأساسية للغة العربية وتحبيبهم فيها وتحفيزهم على استخدامها وترسيخها ثقافةً في شتى المجالات الحياتية، والارتقاء بها بأسلوب يجعل من تعلمها واكتساب مهاراتها متعة لجميع الطلاب.

وتفتح المبادرة سنوياً باب التسجيل في المسابقة قبل شهور من انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تعتمد طلبات المدارس المستوفية لشروط ومعايير المشاركة، فيما تبدأ المنافسات بين المدارس المشاركة ضمن فعاليات المعرض، حيث يتم تقسيم المدارس إلى مجموعات لتقام منافسات مباشرة بينها من خلال عدد من المراحل والمنافسات، وهي عبارة عن أسئلة تطرح على الفريقين المتنافسين في كل مواجهة، يتم من خلالها قياس مهارات الطلبة اللغوية في القراءة والكتابة والاستماع والخطابة.

ونجحت المسابقة خلال العامين الماضيين في تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها تعزيز الوعي بأهمية الاهتمام باللغة العربية كونها إحدى محددات الهوية الوطنية وتوحيد وجدان وذاكرة المجتمع، إلى جانب النجاح في الخروج عن النمط التقليدي في مسابقات اللغة العربية .