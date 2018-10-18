«مجرد لهجة أخرى» وثائقي يدعم المتلعثمين

المصدر: أبوظبي - البيان

بالتزامن مع اليوم العالمي للتلعثم، يُعرض الفيلم الوثائقي «مجرد لهجة أخرى» للمخرجتين خديجة قدسي وسامية علي، في «سينما فوكس» في «ياس مول» غداً الساعة 4 مساءً، بدعم من سينمات «فوكس». ويقام العرض بالتعاون مع مبادرة التلعثم في الإمارات التي أطلقتها فرح القيسية، الشخصية الرئيسة بالفيلم، وتهدف المبادرة إلى دعم المتلعثمين وتوعية المجتمع حول التحديات التي يواجهونها، كما ستستضيف المبادرة فعالية التوعية ضد التلعثم يوم السبت 20 أكتوبر في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

أحداث

جدير بالذكر أن فيلم «مجرد لهجة أخرى» قد شارك في مهرجان «كان» السينمائي ومهرجان «مالمو» للسينما العربية، وتدور أحداثه حول شابة إماراتية قامت بتحويل التلعثم من مشكلة لديها إلى حافز إيجابي لمساعدة الآخرين. ويهدف الوثائقي إلى زيادة الوعي بمشكلة التلعثم والتخلص من الوصمة التي ظلت مرتبطة بمن يعانون منه لفترة طويلة، كما يتتبع الفيلم رحلة فرح القيسية في دعم مجتمع المتلعثمين من خلال مبادرتها غير الربحية للتلعثم في الإمارات، إضافة إلى أنه يستعرض تجارب أشخاص آخرين يعانون من التلعثم والقضايا التي يواجهونها كل يوم في حياتهم.