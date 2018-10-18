الهيئة العربية للمسرح تتعاون مع النقابة المغربية لمهنيي الفنون

المصدر: الشارقة - البيان

وقعت الهيئة العربية للمسرح اتفاقية، مع النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، تهدف إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين بمدينة القنيطرة في المغرب، من أجل إنجاز توثيق موسوعي للمسرح المغربي على أسس علمية وعملية تؤطر وتواكب متطلبات العمل في المسرح المغربي خاصة والعربي عموماً.

وذلك وفق الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين والمتمثلة في الموارد البشرية والتجهيزات الفنية والخبرات العلمية المتراكمة. قام بتوقيع الاتفاقية عن الهيئة أمينها العام ورئيس مجلس أمنائها إسماعيل عبدالله، وعن النقابة المغربية رئيسها مسعود بوحسين.