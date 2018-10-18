سفير الدولة لدى لبنان يفتتح مكتب «المنظمة العربية للترجمة» في بيروت

المصدر: بيروت - وام

افتتح حمد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى لبنان أمس، في بيروت، مكتب «المنظمة العربية للترجمة»، بعد إعادة تأهيله وتزويده بالمعدات والوسائل الضرورية من قِبل «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لإتمام رسالته الهادفة إلى نقل المعارف الإنساني بدقة وأمانة وتطوير اللغة العربية ذاتها.

يأتي المشروع تأكيداً لأهمية اللغة العربية ودورها والرسالة التي تحاول الإمارات تكريسها بهدف الحفاظ على كينونة اللغة وسماتها. وقال الشامسي إن اللغة العربية أداة رئيسة لتعزيز هويتنا الوطنية للأجيال المقبلة، لأنها خير معبّر عن تاريخنا وتراثنا وثقافتنا. وأشاد هيثم الناهي، مدير عام «المنظمة العربية للترجمة»، بالخطوة العلمية التي تعزز مكانة الترجمة، باعتبارها سنداً نهضوياً يسهم بتنشيط الطلب على الكتاب المترجم، ووضع الخطط للنهوض بالعربية.