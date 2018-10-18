أسبوع التراث التونسي ينطلق في الشارقة الأحد المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق يوم الأحد المقبل، فعاليات وأنشطة أسبوع التراث التونسي، في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي»، ضمن برنامج «أسابيع التراث العالمي»، الذي ينظمه المعهد، تحت شعار «تراث العالم في الشارقة»، وتستمر 5 أيام.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: تحل تونس ضيفاً على أسابيع التراث العالمي، لنتعرف إلى تراثها العريق، خصوصاً أن ما سيقدمه الأشقاء التونسيون من لوحات فنية وتراثية وعروض شعبية، ستكون هدية لكل عشاق التراث لمعرفة المزيد عن تراث تونس الغني.

وتابع: يشكّل التراث الشعبي التونسي منظومة من المعارف الثقافية والمفاهيم المعرفية، مستندة في تراكمها إلى عمق تاريخي وحضاري، بالإضافة إلى شموله على الحكايات والأمثال والقصص والأدب الفني والأغنيات الشعبية، حيث أسهم في ذلك التنوع الثقافي الموجود فيها.