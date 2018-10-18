«الرؤية» يصل ماضي الإمارات بحاضرها

المصدر: الشارقة - البيان

تروي المخرجة والممثلة الإماراتية جواهر الهرمودي حكاية الماضي والحاضر، من خلال توليفة سينمائية متقنة بفيلمها «الرؤية» الذي يمتد على مدار 13 دقيقة من المشاهد والحوارات المكثفة التي تسرد من خلالها واقع العيش في دولة الإمارات بين زمنين منذ العام 1948 وحتى يومنا الحاضر.

سرد

وتسرد جواهر في فيلمها الذي أخرجته بالتعاون مع زميلتيها عائشة المطوع، ومهرة النعيمي، الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل عن فئة «أفلام من صنع الطلبة»، حكاية «مريم»، الفتاة التي انتقلت من أزقة حيّها القديم، بإغماضة عين، لتجد نفسها في العام 2018 بخفّة ورشاقة سينمائية استطاعت من خلالها أن تروي حكايتها مع الزمن بما لا يخلو من الجمال والتشويق.

ومن خلال «رؤية»، نجحت جواهر، طالبة جامعة زايد المتخصصة في مجال التواصل عبر الأفلام والفيديو، في تقديم خلطة سينمائية متجانسة، مشبعة بالمشاهد والصور، استطاعت من خلالها أن تترجم الفروقات بين زمن وآخر.