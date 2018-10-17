دبي تستضيف غداً أكبر معرض لبيع الكتب في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

تستضيف دبي "الخميس" معرض "بيغ باد وولف" وهو أكبر معرض لبيع الكتب بأسعار مخفضة في العالم، حيث يوفر 3 ملايين كتاب بأسعار مخفضة بنسبة 50% إلى 80% .

وذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الحدث سيستمر على مدى 11 يوماً ويفتح أبوابه على مدى 24 ساعة في مدينة دبي للاستوديوهات، اعتباراً من الخميس، بدءاً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 11:59 مساءً، من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018.

وفي السياق، ينتصر المعرض لفكرة الكتاب الورقي، وتشجيع القراءة الكلاسيكية منذ تأسيسه في عام 2009 بمدينة كوالالمبور في ماليزيا، وزار عدة مدن آسيوية في العقد الماضي، منها جاكرتا ومانيلا وسيبو وكولومبو وبانكوك وتايبيه.