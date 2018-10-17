خصومات تصل إلى 80% على كتب الأطفال باللغة الإنجليزية

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

تستضيف دبي فعالية "ذا بيغ باد ولف" للمرة الأولى في الشرق الأوسط تقدّم خصومات رائعة تتراوح بين 50% و80% على أكثر من 3 مليون كتاباً للأطفال والكبار باللغة الإنجليزية، والتي تتنوع بين الكلاسيكية والمشوّقة وغيرها من الأنواع.

هذه الفعالية من تقديم "إنك ريديبل بوكس" ومن تنظيم "بينستورم إيفنت ماناجمنت". ستكون الخصومات متوافرة لمدة 24 ساعة من 17 إلى 28 أكتوبر في "ساوند ستيدج" في مدينة دبي للاستيديو.

الفعالية مستوحاة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومدينة دبي للإنتاج.

تهدف الفعالية إلى توفير الكتب بأسعار معقولة لجميع الأشخاص من حول العالم.