مليون درهم مكرمة سلطان القاسمي لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة السنوية لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل الذي تنظمه جمعية المسرحيين بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة، والذي تنطلق فعاليات دورته الـ (14) بقصر الثقافة في الشارقة خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث بلغت الموازنة الجديدة مليون درهم.

دعم

وثمن عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي التي تأتي كحلقة في سلسلة مكرمات متصلة بدأت بدعم سموه المادي والمعنوي لكافة الأنشطة والمهرجانات الثقافية الداعمة للمواهب والتي تنمي مدارك فكر الإنسان وثقافته.

وأضاف إن هذه المكرمة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل متواصلة منذ الدورة الأولى وتتنامى سنوياً بما يتناسب والتطور الذي شهده المهرجان، حيث أصبح منذ بداياته رافداً نوعياً للحركة المسرحية الإماراتية فهؤلاء الأطفال قد نموا وبعضهم شكل هذا الرافد النوعي للحركة المسرحية بالدولة عامة والشارقة خاصة.

دافع

كما قدم إسماعيل عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين بالدولة بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مكرمة سموه لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل بدورته الرابعة عشرة، لدعمه المهرجانات المسرحية كافة محلية كانت أم عربية مدعومة مادياً ومعنوياً، سواء كان مهرجان مسرح الطفل، وغيرها من مهرجانات المسرح، حيث شكل هذا الدعم دافعاً أساسياً لنا كمسرحيين للاستمرار في تجويد عطائنا الإبداعي الموجه للأطفال قادة المستقبل.