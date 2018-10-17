باقة أفلام قصيرة في «الشارقة السينمائي للطفل» غداً

المصدر: الشارقة - البيان

يستعرض مهرجان الشارقة السينمائي للطفل، خلال فعاليات يومه الخامس غداً، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، قائمة من الأفلام الروائية والاجتماعية والدراما القصيرة لمخرجين من 6 بلدان عربية وأجنبية.

وتشمل القائمة كلاً من فيلم «توأم الروح»، و«0-1»، و«ريد فيلفيت»، و«مرحباً.. السلام عليكم»، و«جندي الشوكولا»، و«عاطور»، إذ يسعى المهرجان الذي تنظمه مؤسسة «فن» إلى تقديم اتجاهات السينما للأطفال من مختلف الثقافات العالمية والعربية، ويعرض نماذج جيدة لما يمكن أن تتناوله فئة الأفلام القصيرة.

ورش عمل

من جهة أخرى، وحرصاً منه على تنمية مواهب الأطفال وتحفيز خيالهم على الإبداع، عقد مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، أمس، ورش العمل لطلبة المدارس من مختلف أنحاء الدولة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وضمَّت قائمة ورش العمل الفنية المتخصصة ورشة بعنوان «صناعة شخصية أمونة»، وأخرى بعنوان «صناعة مقاطع فيديو»، إضافة إلى ورشتي عمل «الدراما الإبداعية»، و«مكياج المؤثرات الخاصة»، وقدمت للأطفال باقة من المعلومات التي من شأنها تعليم الأطفال العديد من المهارات السينمائية المختلفة.

تعريف

عرّفت ورشة «صناعة شخصية أمونة» بالطرق الأساسية الخاصة بمجال رسم وتحريك الشخصية الكرتونية الشهيرة، من خلال نموذج مرسوم وفقاً لعدد من الخطوط والزوايا التي تم رسمها وتوزيعها على ورق خاص، ليطلع الأطفال على الأسلوب الذي يعتمد في رسم الشخصية.

وكشفت ورشة «صناعة مقاطع فيديو» الخطوات الأساسية الخاصة بصناعة محتوى مرئي للأطفال، عبر عدد من الخطوات، تبدأ بإعداد الفكرة الأساسية، ثم كتابة النص، واختيار فريق العمل، ثم انتقاء أدوات التصوير، والانتقال إلى الإخراج والمونتاج، فالنشر.

وأتاحت ورشة «الدراما الإبداعية» للأطفال فرصة التعبير عن ذواتهم، وإطلاق العنان لمخيلاتهم، من خلال التفاعل مع نشاط الورشة الذي ضمّ ألعاباً بدأت باللياقة البدنية، ثم التنفس، فالتعبير بالصوت، ثم الانتقال إلى تمارين الخيال. أما ورشة «مكياج المؤثرات الخاصة» فسعت إلى نقل المعرفة والمعلومات المتخصصة في مجال المكياج والمؤثرات، إلى الأطفال، وإطلاعهم على تفاصيل وأسرار هذا الجانب من الفن السينمائي.