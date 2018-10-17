جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان» تتلقى 50 مشاركة من 17 دولة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان» الجائزة العالمية الأولى من نوعها في مجال الترجمة والتأليف، التي ترعاها هيئة الشارقة للكتاب، تلقيها 50 مشاركة بدورتها الثانية، من مؤلفين وكتّاب عرب وعالميين من 17 دولة.

وكان مجلس أمناء الجائزة عقد اجتماعاً لتقييم الأعمال المرشحة، حيث سيُعلن الفائز خلال حفل انطلاق الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تقام فعالياته بين (31 أكتوبر و10 نوفمبر) بمركز إكسبو الشارقة.

وقال أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «جائزة (ترجمان) من الجهود التي تترجم رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز حضور المؤلفات العربية عالمياً، وتشجيع دور النشر والمترجمين العالميين على نقل مؤلفات كبار المبدعين العرب للقارئ العالمي، بما يسهم في مدّ جسور المعرفة والتواصل الحضاري».