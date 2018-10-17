رحلة جمعية التراث العمراني إلى أميركا الجنوبية

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية التراث العمراني رحلتها الثقافية التراثية الأربعين إلى أميركا الجنوبية في الفترة من 22 سبتمبر إلى 6 من أكتوبر الجاري.

شملت الرحلة كلاً من الأرجنتين وتشيلي والبيرو والبرازيل، وشارك في الرحلة 21 عضواً من أعضاء الجمعية برئاسة المهندس رشاد محمد بوخش، رئيس الجمعية.

وتم خلال الرحلة زيارة سفارة الإمارات في بيونس آيرس والالتقاء بمحمد عيسى القطام الزعابي سفير الدولة في الأرجنتين، وكذلك الالتقاء بعبدالرزاق محمد هادي العوضي، سفير الدولة في تشيلي، وتم خلال اللقاءين الاطلاع على أوضاع الدولتين الثقافية والاقتصادية، وعرض نشاطات الجمعية ودورها في الحفاظ على التراث العمراني.

مواقع تاريخية

كما شملت الزيارة العديد من المواقع التاريخية والتراثية والثقافية والطبيعية المدرجة على لائحة التراث العالمي، إضافة إلى أهم المتاحف والمعالم في كل من هذه الدول، حيث زار الوفد مدينة بيونس آيرس المشهورة بساحة مايو والقصر الوردي ومدينة سان تيلمو القديمة، وحي لابوكا التراثي.

وشلالات إيغوازو التي تعتبر ثاني أكبر شلالات العالم وتقع على الحدود بين الأرجنتين والبرازيل، وفي تشيلي تم زيارة العاصمة سانتياغو، حيث ساحة دي أرماس وتلة سانتا لوسيا.

وفي بيرو زار الوفد كلاً من مدينة كوزكو العاصمة التاريخية لحضارة الإنكا، والتي تقع على ارتفاع 3400 متر فوق سطح البحر، إضافة إلى مدينة ماتشو بيتشو المصنفة كإحدى عجائب الدنيا السبع، ومدينة ليما العاصمة وهي إحدى أهم المدن التاريخية في قارة أميركا الجنوبية، وتم أيضاً زيارة مدينة ريو دي جانيرو العاصمة التاريخية للإمبراطورية البرازيلية والمشهورة بشاطئ كوبا كابانا، وقمة جبل شوغر لوف والغابات الاستوائية.