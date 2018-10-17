نورة الكعبي تزور المعرض الاستعادي لعبدالقادر الريس في باريس

المصدر: دبي - البيان

زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أخيراً، المعرض الاستعادي الدولي الأول للفنان الإماراتي عبدالقادر الريس في باريس، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة.

وكان في استقبالها كل من جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي في باريس، وإريك جيرو المستشار الدبلوماسي في المعهد والقنصل السابق لدبي، ورفيعة سلطان السويدي مديرة مكتب العلاقات الدولية في هيئة الثقافة والفنون في دبي، حيث تأتي زيارتها في إطار الأسبوع الثقافي الإماراتي في باريس الذي تشرف عليه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة لدعم عام الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي 2018/‏‏‏2019.

وستتيح الفعاليات للجمهور الاطلاع على جاونب متنوعة من الثقافة الإماراتية، بما في ذلك تنظيم المعارض الفنية والأفلام، كما سيشهد الأسبوع سلسلة من النقاشات التفاعلية للتعاون الثقافي والإبداعي بين البلدين.

تبادل ثقافي

وفي إطار رؤية الهيئة الهادفة لتكون منبراً للتبادل الثقافي المتنوع، تمتلك الهيئة عدداً من المبادرات التي تسهم في تقوية العلاقات الثقافية على المستويين الدولي والإقليمي، ومن خلال التعريف بالمشهد الثقافي المحلي، وإطلاق الفعاليات بهدف التبادل الثقافي، وتركز الهيئة على المبادرات في مجال البحوث واللجان والفعاليات الثقافية والإبداعية.

وكانت هيئة الثقافة والفنون في دبي قد افتتحت هذا المعرض الذي يحمل اسم «و» في معهد العالم العربي في باريس، ويقدم المعرض عرضاً شاملاً يضم أكثر من 50 عملاً فنياً من فترة الستينيات حتى اليوم، ويغطي فترات مختلفة في مسيرة الفنان.