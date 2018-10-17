«زايد للثقافة الإسلامية» تختتم مشاركتها في معرض فرانكفورت للكتاب

المصدر: العين - وام

اختتمت دار زايد للثقافة الإسلامية مشاركتها في الدورة 70 من معرض «فرانكفورت الدولي للكتاب 2018»، التي تمثلت في عرض إصداراتها في منصة شركة مسار للطباعة والنشر وهي الجهة المسؤولة عن طباعة إصدارات الدار.

وضم وفد الدار الدكتور خليفة المحرزي رئيس قسم المكتبة والترجمة والنشر، وسهيل العامري رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات العامة وفهد الحمادي ضابط علاقات عامة.

وأكدّ المحرزي أهمية مشاركة دار زايد للثقافة الإسلامية في مثل هذه المعارض الثقافية العالمية التي من شأنها المساهمة في تعزيز الوعي الثقافي وتبادل الخبرات والمعارف، حيث قامت الدار بعرض تراجم معاني القرآن الكريم، وتوزيع كتيب عن الدار وخدماتها وبرامجها باللغتين الألمانية والإنجليزية.

وأضاف المحرزي أن معرض فرانكفورت للكتاب يعتبر منصة عالمية لاستعراض الكتب والإصدارات الثقافية، فهو من أهم المعارض التي تجمع نخبة من المثقفين والأدباء والأكاديميين من جميع أنحاء العالم، كما قام وفد الدار بالاجتماع مع عدد من شركات النشر العالمية لبحث سبل التعاون في بيع ونشر إصدارات الدار وذلك بالتعاون مع شركة مسار للطباعة والنشر.