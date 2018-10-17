بيتا «الأقصر» و«تطوان» يتوهجان شعراً

المصدر: الشارقة - البيان

أقام بيت الشعر بالأقصر أول من أمس أمسية شعرية استضاف فيها الشاعرين عمارة إبراهيم ومحمود حسن وقدمها الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، الذي رحب بالضيوف الشعراء وبجمهور البيت. بدأت الأمسية بالشاعر محمود حسن، وهو شاعر وناقد وعضو اتحاد كتاب مصر وعضو جمعية الأدباء، وأنشد من قصيدته «العباسة»، ثم تلاه الشاعر عمارة إبراهيم، شاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، وقد قرأ من قصيدة بعنوان «إفاقة».

وأحيت دار الشعر بتطوان «ليالي الشعر العربي» في مدينة وجدة، احتفاء بالتجربة الشعرية في المنطقة الشرقية من المغرب، واحتفالاً بإعلان وجدة عاصمة للثقافة العربية ، التي افتتحها المئات من عشاق الشعر في وجدة، بمشاركة الشاعر حسن الأمراني والشاعرة دنيا الشدادي والشاعر الزبير خياط.