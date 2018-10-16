«فرانكفورت للكتاب» منصة عالمية لـ«محمد بن راشد للمعرفة»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في الدورة 70 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2018، حيث أطلقت المؤسسة خلال المشاركة كتاب «صور من العراق 1912»، الذي يؤرّخ بالصورة تاريخ العراق الحديث، عبر رحلةٍ بالكاميرا قام بها مواطنان فرنسيان، مطلع عام 1912، وقام معدّ الكتاب الدكتور محمد مخلوف بعرض فصول الكتاب لجمهور المعرض في ندوة موسّعة لاقت صدى إيجابياً في جناح المؤسسة.

منصة مثالية

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: إنَّ معرض فرانكفورت الدولي للكتاب يشكّل منصة عالمية مثالية للمؤسَّسة، لاستعراض مشاريعها ومبادراتها المعرفية والثقافية، وخاصة أنه يعد من الفعاليات الدولية العريقة التي تجمع تحت مظلتها نخبة من صنَّاع القرار والمختصين والمثقفين والأدباء من جميع أنحاء العالم وتحت سقف واحد، لمناقشة تطورات ومستجدات صناعة المعرفة على مستوى العالم وتبادل الخبرات في ذات الإطار.

وأكد حرص المؤسَّسة على المشاركة الفعَّالة في المحافل الدولية الكبرى المعنية بالثقافة والكتاب، بهدف تعزيز أواصر الشراكة مع المؤسَّسات والجهات الثقافية من جميع أنحاء العالم، إلى جانب إبراز دور مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الرائد في عمليات نشر ونقل المعرفة على مستوى المنطقة والعالم.

ندوات

كما نظمت المؤسسة خلال المشاركة مجموعة ندوات باللغتين العربية والإنجليزية عن الترجمة والانفتاح على الآخر، استعرض خلالها المترجم معاوية عبدالمجيد تجربته في الترجمة من الإيطالية للعربية، وقدم كل من عمر البوسعيدي، وجلال لقمان، وهزاع المنصوري، وخالد بن حمد، مشاركات مختلفة في جناح المؤسسة تنوعت بين التجارب الشخصية وعروض الكتب والحوارات الثقافية وغيرها من الأنشطة التعريفية بالثقافة الإماراتية.

مكتبة دبي الرقمية

وقدم الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مكتبة دبي الرقمية وحلول المحتوى، ندوة حول «مكتبة دبي الرقمية» التي تعدّ أحد المشروعات الطموحة، التي تسعى إلى إثراء المحتوى العربي على الإنترنت، إلى جانب دعم اللغة العربية، من خلال تعزيز استخدامها، وتقديم جرعة معرفية مكثفة بشكل ممتع وسريع يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة.

إذ لاقت الندوة تفاعلاً إيجابياً من الجمهور وخاصة أنها تتجه إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس، من خلال المجموعة المعرفية التي تضمها، وتحوي الكتب والدوريات العربية والأجنبية والمعاجم والتراجم والسير الذاتية، إلى جانب الصور والخرائط، والكتب الصادرة عن برنامج دبي الدولي للكتابة، وإصدارات المؤسَّسة وقنديل للطباعة والنشر، مثل كتاب «في دقائق» ومجلتَي «ومضات» و«فلاشز».

ترويج

وقام وفد المؤسسة خلال المشاركة بالترويج لبرنامج دبي الدولي للكتابة، الذي يطمح للارتقاء بالكاتب المحلي إلى مصاف العالمية، من خلال صقله عبر دورات تدريبية على أيدي مدربين مهرة في صنوف الكتابة الإبداعية والبحثية والترجمات والنقد وغيرها من ألوان الاهتمامات التي تبرز ضمن سياقات التأليف والكتابة الشابة، وخاصة أنَّ البرنامج يتوجه إلى الشباب من الكتَّاب الموهوبين الذين يرغبون في تجاوز الذات والنجاح في المحافل الدولية.

كما استقبل جناح المؤسسة عدداً كبيراً من الزائرين الذين لفتت إصدارات «قنديل» نظرهم بما حوته من معرفة جديدة وقيمة مضافة للمكتبة العربية.