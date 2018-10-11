حاكم الشارقة يزور جناح «محمد بن راشد لطباعة المصحف»

المصدر: فرانكفورت - البيان

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس، جناح مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، والذي يعد جزءاً من قطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للإعلام، وذلك خلال مشاركة المركز بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

واستقبل سموه أمينة السويدي، المدير التنفيذي للمركز، واطلع على مراحل طباعة المصحف الشريف ومتابعة ومراقبة مراحله تخطيطاً وتحضيراً طباعياً حتى مرحلتي الخياطة والتجميع، إضافة للتدقيق النهائي قبل التسليم من لجنة المراجعة والتدقيق التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، كما اطلع سموه على ترجمات معاني القرآن الكريم والكتب والمطبوعات الدينية، إذ يمتلك المركز حقوقاً لطباعة أكثر من 40 ترجمة لمعاني القرآن الكريم.

تعريف

وقال فيصل بن حيدر، المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع بمؤسسة دبي للإعلام: تأتي مشاركتنا في المعرض للتعريف بخدمات المركز من خلال طباعة المصحف الشريف بجميع الروايات والخطوط وترجمات معاني القرآن الكريم بأعلى المعايير العالمية.