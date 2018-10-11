«شمس» تكشف عن مشروع «التجربة الفنية الإماراتية»

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حرص إمارة الشارقة على تطوير العمل الإعلامي وتعزيز شراكتها مع كبرى المؤسسات والجهات الدولية بما يتوافق مع استراتيجية الشارقة الإعلامية، ويسهم في تبادل الخبرات ونقل التجارب المتميزة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مدينة الشارقة للإعلام (شمس) في فندق ومنتجع شيراتون الشارقة، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين في إمارة الشارقة وأعضاء السلك الدبلوماسي، منهم هانس ساندي قنصل العام المملكة الهولندية في دولة الإمارات، ونخبة من ممثلي وسائل الإعلام، وذلك للإعلان عن التعاقد مع شركة أرب فورمات لاب، الذي تم خلاله الكشف عن مشروع «التجربة الفنية الإماراتية» المشروع الأول من نوعه في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي على مستوى الوطن العربي.

وقال رئيس مجلس الشارقة للإعلام: إن الإمارة ماضية بتحقيق رؤيتها الإعلامية، لافتاً إلى العديد من المشروعات والمبادرات النوعية والإبداعية التي تعمل عليها الشارقة وتلبي متطلبات القطاع الإعلامي وتسهم في نقل رسالة الإمارات وتعزيز حضورها الإعلامي المتميز على الخريطة العالمية.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أن الريادة في الابتكار من مرتكزات العمل في مدينة الشارقة للإعلام «شمس» التي رسخت خلال فترة وجيزة مفهوماً جديداً للمدن الإعلامية انعكس على إيجاد بيئة إعلامية محفزة وجاذبة للإبداع، لتجسيد مقومات المدينة الإعلامية الشاملة والمستدامة.

من جهته، أكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس) أن المدينة قد جاءت لتشكل دافعًا لنمو وازدهار الشركات الإعلامية والإبداعية، إذ نتطلع وفق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة لتصبح هذه المدينة مركزًا عالميًا للإعلام والإبداع في المنطقة ضمن مجتمع حيوي وبيئة مثالية للريادة والابتكار.

وأضاف المدفع: ولأن تأسيس هذه المدينة يعتبر تحولاً في مفهوم المناطق الحرة ولكونها تمثل نموذجاً للمدن الحرة الذكية، ولكونها تشكل قيمة مضافة لرصيد إمارة الشارقة الهائل في الإعلام والمعرفة والفكر والثقافة، يأتي لقاؤنا بكم للكشف عن واحد من أبرز العقود التي أبرمتها مدينة الشارقة للإعلام (شمس) مع شركة أرب فورمات لاب الرائدة في تطوير الإنتاج والمحتوى العربي التلفزيوني والسينمائي، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية لصناعة السينما وتنمية كادر الشباب الإماراتي والعربي المتخصص في كافة مجالات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني بمختلف تخصصاته، وتحفيز الشركات الناشئة وتدريبها على المدى الطويل.