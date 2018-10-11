«الشارقة للكتاب» يصحب الصغار في رحلة غنية بالمعرفة والترفيه

المصدر: الشارقة - البيان

ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته 37، التي تقام خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل، تستضيف فعاليات الطفل 934 فعالية، بمشاركة 44 ضيفاً من 12 دولة عربية وعالمية، ليقدموا مزيجاً من مختلف الحقول المعرفية والثقافية والترفيهية.

وتتضمن قائمة الدول المشاركة كلاً من الإمارات، والكويت، والأردن، وسوريا، ولبنان، واليابان، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وأستراليا، وسنغافورة. وسيكون الجمهور على موعد مع مجموعة من العروض المسرحية المستوحاة من مختلف القصص الخيالية التي لطالما نالت إعجاب الجماهير، والتي ستقدم على المسرح مصحوبة بالأداء الجيد والإيقاعات الموسيقية، إلى جانب سلسلة من الورش والجلسات التفاعلية التي يقدمها نخبة من الفنانين والمصممين. وسيتم عرض مسرحية «ليلى والذئب»، ومسرحية «ملك الأسود»، المستوحاة من فيلم «الأسد الملك»، ومسرحية «تومورو» للكاتب الأميركي بروود وي.

وسيتعرف الجمهور من خلال عرض «النينجا الرائعة» إلى الثقافة اليابانية عن قرب، كما سيكون الجمهور على موعد لمشاهدة عرض «أضواء مذهلة»، الذي يمزج بين أساليب فنون الاستعراض، ومهارات التمثيل، والأزياء المتميزة، والتقنيات الحديثة. ويعايش الجمهور عبر عرض «ثري دي إنوفا» ثلاثي الأبعاد، تجربة افتراضية في التصميم والإبداع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.