مركز سلطان بن زايد يستعرض «حركة الترجمة»

المصدر: أبوظبي - وام

نظّم مركز سلطان بن زايد، أول من أمس، محاضرة حول «حركة الترجمة في العالم العربي.. بين الماضي والحاضر»، وذلك في مقره بالبطين في أبوظبي. حضر المحاضرة - التي قدمها الدكتور صديق جوهر أستاذ اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة الإمارات- علي حميد المنصوري مدير إدارة الشؤون المالية في المركز، ومديرو التحرير ورؤساء الأقسام وجمع من المترجمين والمهتمين والإعلاميين.

وتحدث جوهر عن أهمية الترجمة في حياة الأمم والشعوب، وقدم لمحة تاريخية حولها، مشيراً إلى أن الترجمة بشكل عام والترجمة الأدبية والثقافية بشكل خاص تعتبر من أهم ديناميات التلاقح الحضاري، لأنها من أبرز الآليات المحفزة لحوار الحضارات، وهي من أرقى فروع الترجمة وأكثرها تعقيداً، حيث تخضع لمعايير إبداعية محددة تفرضها خصوصية النصوص الأدبية وتفردها.