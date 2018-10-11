مجلس حكماء المسلمين يُعرّف بإصداراته عالمياً

المصدر: فرانكفورت - البيان

دشّن مجلس حكماء المسلمين أكبر وأهم مشاركة له على صعيد معارض الكتب دولياً منذ بدء تنفيذ استراتيجيته للتعريف بالمجلس وأهدافه التي تتلخص بتعزيز السلم في المجتمعات، ونبذ ومحاربة العنف والتطرف والفكر المتشدد، وذلك من خلال مشاركته للمرة الأولى في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويسعى المجلس للتعريف بإصداراته من خلال معارض الكتب على مستوى العالم، والتي تعتبر التجمع الأمثل للمفكرين والأدباء وصناع القرار الفكري، إضافة إلى فرصة اللقاء المباشر مع الجمهور من القراء.

أهمية

وحول هذه المشاركة أكد الأمين العام للمجلس الدكتور سلطان الرميثي، أن التحضير للمشاركة في هذا التجمع الفكري والأدبي بدأ منذ عدة أشهر نظراً لأهمية هذا المعرض ومكانته على الصعيد العالمي، والذي لا تحظى العديد من المؤسسات بفرصة المشاركة فيه نظراً لغزارة طلبات المشاركة، التي تبدأ للعام المقبل مع انتهاء أيام دورة المعرض الذي يسبقه.