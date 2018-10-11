جلسات حوارية في «الشارقة السينمائي للطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، في دورته 6 العام الجاري، مجموعة من الجلسات الحوارية مع نخبة من الخبراء السينمائيين العرب والعالميين، والتي ستقام في الفترة من 14 ولغاية 19 أكتوبر الجاري، ويستضيفها مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ويخصص المهرجان الذي تنظمه مؤسسة (فن)، المعنية في تعزيز ودعم الفنّ الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات، 6 جلسات حوارية بعناوين مختلفة، حيث تستهدف إحدى الجلسات الأطفال الذين لم يحالفهم الحظ في ترشيح أفلامهم للمشاركة بالمهرجان.

وتحت عنوان «تمكين المواهب» يطرح أعضاء لجنة التحكيم الخاصة أصول وأساسيات صناعة السينما، والتحديات التي تواجه أصحاب المواهب من الأطفال، وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير محتويات الفيلم السينمائي. فيما يقدم المهرجان جلسة بعنوان «ديزني بين الأمس واليوم» يضيء فيها فنان الرسوم المتحركة، براين فرجوسن، على تجربته مع أبرز شركات الإنتاج العالمية مثل «والت ديزني»، ويتناول أحد أبرز الأفلام السينمائية الكارتونية الشهيرة «الأسد الملك».