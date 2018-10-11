«كيف تؤلف كتباً صامتة».. إبداعات معرفية تستضيفها مكتبة زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي، بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، خلال النسخة 3 من معرض الكتب الصامتة الذي يقام تحت شعار «اكتشف قصة تتجاوز حدود الكلمات!»، ورشة «كيف تؤلف كتباً صامتة» في مكتبة زايد المركزية بمنطقة العين.

شارك في الورشة التي قدمتها الرسامة الفنلندية إيمي جورمالنين الحاصلة على درجة الماجستير في التصميم الغرافيكي، 10 مشتركات، بهدف المساهمة في زيادة إنتاج الكتب الصامتة الإماراتية، القادرة على سرد حكايات وقصص تتجاوز حاجز اللغة، عبر إطلاعهن على أهم القواعد في عالم تصميم الغرافيكي والرسومات الخاصة بالكتب الصامتة. وتعرفت المشاركات في هذه الورشة إلى جميع الخطوات المطلوبة لتصميم كتاب صامت، من تكوين فكرة الكتاب، وصولاً إلى تنسيق وتصميم الكتاب.