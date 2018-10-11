مؤتمر بالقاهرة يبحث المشروع الثقافي العربي

المصدر: القاهرة - جنا حماد

تحتضن القاهرة يومي الأحد والاثنين (14 و15 أكتوبر الجاري) فعاليات الدورة 21 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، التي تقام بمشاركة 16 دولة عربية، وتحمل شعار «القدس عربية».

وتناقش الدورة الحالية لمؤتمر الوزراء العرب المسؤولين حول الشؤون الثقافية موضوعاً رئيساً بعنوان «المشروع الثقافي العربي أمام التحديات الراهنة» وهو المنبر الذي أقرته الدورة 20 للمؤتمر، وتم تنظيمها بمقر منظمة «الأليسكو» بتونس في ديسمبر 2016، حيث أوصت لجنتها باعتماد الموضوع الرئيس وعناصره الفرعية التي تتضمن 4 محاور، وهي الأدوار الثقافية في ترسيخ الهوية العربية، ومواجهة التحديات الثقافية، والوسائل والآليات، ونحو إنتاج ثقافي عربي متكامل ومستدام وأدوار الثقافة العربية في تعزيز الحوار والتواصل مع العالم.

محافل مهمة

بدورها، أكدت وزير الثقافة المصرية، ورئيس المؤتمر الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن الفعاليات تعد من المحافل المهمة التي تجمع العرب لتأكيد الهوية ومناقشة أساليب الدعم الفكري للشعوب، إضافة إلى تعزيز الانتماء والولاء والفخر بالذات وخلق جسور عديدة تعمل على جمع روافد الثقافة العربية في إطار قومي.