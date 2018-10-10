افتتاح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

انطلقت مساء أمس فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في نسخته السبعين، ويشارك في أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم، نحو 7 آلاف جهة عرض من 105 دول، وتستمر فعالياته حتى يوم الأحد المقبل.

وبلغ عدد زائري المعرض العام الماضي نحو 300 ألف شخص، ويقتصر المعرض على المتخصصين في أيامه الثلاثة الأولى.

ويعتبر التحول الرقمي أهم قضية يواجهها حالياً قطاع الكتب، الذي يعاني في ألمانيا من انخفاض المبيعات، ويشارك في المؤتمر مئات المؤلفين، من بينهم أصحاب أعلى الكتب مبيعاً، مثل روبرت زيتالر ويولي تيه ودورته هانزه. ومن الأدباء البارزين المشاركين في المعرض، الكاتبة الأميركية ميغ وليتزر والكاتب الأميركي بول بيتي والكاتبة النرويجية مايا لوند.

وجورجيا ضيف شرف المعرض هذا العام، ومن بين الشخصيات البارزة التي حضرت الافتتاح، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيدريكا موغيريني، كما شاركت في المؤتمر الصحافي لحفل الافتتاح الكاتبة النيجيرية شيماماندا نغوزي أديشي.