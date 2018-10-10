نورة الكعبي تزيح الستار عن لوحة لرامبرانت

المصدر: دبي - البيان

استقبلت «سوذبيز دبي» معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، مساء أول من أمس، كضيفة شرف في المعرض الخاص بإزاحة الستار عن التحفة الفنية النادرة للفنان رامبرانت، حيث كشفت الوزيرة النقاب عن لوحة «دراسة لرأس شاب»، بحضور إدوارد غيبس رئيس سوذبيز الشرق الأوسط، وكاتيا نونو رئيس سوذبيز دبي، وجورج جوردن الرئيس العالمي المشارك في سوذبيز قسم اللوحات الفنية القديمة، وسيتم عرض اللوحة أمام الجمهور في سوذبيز دبي في مركز دبي المالي العالمي اليوم.

تحفة

وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «يسعدنا أن نشهد إزاحة الستار عن تحفة رامبرانت هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز مكانتها كمركز لجميع أنواع الفنون من الكلاسيكية والمعاصرة. فيما تواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز التبادل الثقافي والحوار، فإن هذا الحدث يؤكد تقديرها لعمق وتاريخ الفنانين من العصر الذهبي الهولندي ولإبداعات الفنانين من المنطقة، كما تسهم مثل هذه اللوحات في إلهام شبابنا الطموح، وتعزيز انفتاحه على مختلف الثقافات في العالم».

تقدير

وقال إدوارد غيبس، رئيس سوذبيز لمنطقة الشرق الأوسط: «على مدى عقود من العمل مع هواة جمع المقتنيات في المنطقة، وخلال العام الماضي عبر معرضنا الجديد في دبي، وجدنا أن عملاءنا في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً في دولة الإمارات يتمتعون بتقدير عميق لخلق الصلات بين أفضل ما في القديم والحديث، وانطلاقاً من تاريخها الثقافي الثري، فإن إزاحة الستار عن هذه اللوحة الاستثنائية إلى جانب روائع الفنون الإسلامية الكلاسيكية والأعمال الفنية الآسرة من قبل كبار الرسامين العرب، تؤكد في مجملها الطبيعة العالمية والجاذبية الخالدة للأعمال الفنية العظيمة».

فيما قالت كاتيا نونو، رئيس سوذبيز دبي: «نعرب عن امتناننا لمعالي نورة الكعبي على انضمامها إلينا في سوذبيز دبي لإزاحة الستار عن لوحة رامبرانت النادرة، وبما يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم تعزيز نمو المشهد الفني الفريد والمزدهر، والذي نشترك فيه، ونحن سعداء بفرصتنا لتطوير هذا التقدير من خلال تبادل الأفكار والحوار المفتوح حول مختلف جوانب الفن».

أعمال

يجمع معرض سوذبيز دبي اعمالا من أبرز المزادات العالمية الذي يمتد على مدار الموسم القادم، ويضم أعمالاً من قبل أشهر الفنانين من المنطقة، وتعرض هذه القطع إلى جانب عدد كبير من القطع النادرة ذات الأهمية التاريخية من العالم الإسلامي ومجموعة مختارة من المجوهرات الرائعة ذات المصادر الملكية.

رسام غزير

ويعد رامبرانت من بين كبار أساتذة العصر الذهبي الهولندي «فترة من الثراء الهائل والتحصيل الثقافي في هولندا في القرن السابع عشر» وكان رسامًا غزيراً، ومؤلفاً، ألهمت إبداعاته بعض أشهر الفنانين الأوروبيين في القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر، كما تعد إبداعات رامبرانت من المجموعات المرغوبة بشدة، التي تشتهر بتشكيلة كبيرة من أهم مجموعات الفن الخاصة والعامة في العالم.

تحفة

تعتبر لوحة «دراسة لرأس شاب» بمثابة تحفة غير معروفة للفنان رامبرانت، وواحدة من سلسلة صغيرة من الدراسات غير الرسمية والمثيرة التي رسمها رامبرانت للشاب نفسه، على الأرجح من حي أمستردام الذي عاش فيه الفنان، وقد تم تأريخ الأعمال في هذه السلسلة من 1648 وحتى 1656.