طالبات جامعة الإمارات يحتفلن بيوم الترجمة العالمي

المصدر: العين - داوود محمد

قدمت مجموعة من طالبات جامعة الإمارات، أغنية خاصة للأطفال والسلام باللغة الفرنسية خلال فعاليات يوم الترجمة العالمي، الذي ينظمه قسم الدراسات والترجمة في كلية العلوم الإنسانية بالجامعة، وأشارت الدكتورة هالة شركس، رئيس قسم دراسات الترجمة، إلى أهمية توعية الطالبات وتعريفهن بأهمية الترجمة وتعلّم اللغات الأجنبية وخاصة للغات العالمية الفرنسية منها والألمانية والكورية والصينية.

وكذلك المستقبل المهني لطلبة دراسات الترجمة ودورهم المحوري في المساهمة الحضارية في نقل المعارف والعلوم والثقافات العالمية، بما يحقق التبادل الثقافي ويعزز من التنوع الحضاري في دولة الإمارات.

تعريف

من جانبه، أوضح الدكتور جمال محمد جابر رئيس لجنة الأنشطة من قسم الدراسات والترجمة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن الجامعة تسعى من خلال يوم الترجمة إلى تعريف الطلبة بأهمية الترجمة وتعلّم اللغات الأجنبية، ودورها الحيوي في تحقيق التواصل الفعّال في نقل المعارف والعلوم والآداب الإنسانية لمختلف الثقافات والشعوب بما يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي والحضاري الذي تتمتع به الدولة كمنصة وملتقى لمختلف اللغات وثقافات شعوب العالم، وإن جامعة الإمارات تهتم بقضايا علوم ودراسات الترجمة.

وتضمن برنامج «يوم الترجمة» العديد من الفعاليات، أبرزها عروض فيديو تعريفية باللغات الألمانية والفرنسية والكورية عن دراسات علوم الترجمة والابتكار العلمي والتقني في الترجمة، فيما قدمت الطالبة شمسة النيادي، رئيس نادي اللغة الفرنسية عرضاً لأنشطة النادي ودوره في استقطاب الطلبة لدراسة وتعلّم اللغة الفرنسية، التي يتحدث بها أكثر من 444 مليون نسمة حول العالم في وسط المجتمع الطلابي بالجامعة.

وكذلك قدمت فقرة الأغنية الفرنسية التي أدتها بشكل مباشر إحدى طالبات اللغة الفرنسية حول الأطفال والسلام. وتترجم الأغنية إلى اللغة الإنجليزية بشكل مباشر على شاشة العرض، وكذلك فقرة التخصص الفرعي اللغة الألمانية: مشاركة الطالبات في أداء نشيد الاتحاد الأوروبي.