اتحاد كتاب الإمارات يطلق موسمه الثقافي 2018 - 2019

المصدر: أبوظبي- باسل نصّار

أعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، عن انطلاق موسمه الثقافي للعام 2018-2019، وذلك خلال احتفالية أقامها مساء أول من أمس في مقره بالمسرح الوطني في العاصمة أبوظبي، وحضرها حشد من المثقفين والشعراء والأدباء الإماراتيين والعرب.

وألقى حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، كلمة في بداية الأمسية أكد خلالها، حرص الاتحاد على خدمة الوطن والأهداف الثقافية والوطنية مستلهمين من رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

الشباب

وتطرق الصايغ إلى الانتخابات الأخيرة التي أجريت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وقال إن هذه الانتخابات أنتجت مجلس إدارة جديداً معظمه من الشباب، وهذا تجلٍ مبين لاشتغال مجالس الإدارة المتعاقبة منذ العام 2009 على استقطاب شباب الكتاب. وأشار إلى محاولة البعض من خارج بيت الاتحاد التشويش على الانتخابات الأخيرة، مؤكداً أن الكلمة الفصل كانت لصندوق الاقتراع.

ووجه رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الشكر إلى وزارة شؤون الرئاسة على الدعم المستمر وغير المحدود وكذلك إلى وزارة الخارجية، ووزارة التسامح، ووزارة الثقافة، وإلى معالي الوزيرة نورة الكعبي التي وجهت إلى إعادة تأهيل مقر الاتحاد في المسرح الوطني في أبوظبي نحو توسيعه وتجديد قاعة المسرح.

تفعيل

وعن خطط الاتحاد المستقبلية قال الصايغ، إنها تتمحور حول تفعيل ناديي الشعر والقصة، وإطلاق ناديي الفكر والنقد، والارتفاع بالأنشطة الأسبوعية في المقر الرئيسي والفروع كماً ونوعاً، وإصدار المجلات في أثواب جديدة، وتفعيل ملتقى الإمارات للإبداع الخليجي، والمؤتمر العام لكتاب وأدباء الإمارات، وتعزيز المشاركات الخارجية.

وشهدت الاحتفالية تكريم الشاعرين أحمد العسم نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السابق، والشاعر سالم أبو جمهور القبيسي رئيس الهيئة الإدارية السابق لفرع الاتحاد بأبوظبي على مساهماتهما خلال مسيرة عملهما في الاتحاد، وقد تسلّم المكرمان درعين تذكاريتين من رئيس مجلس الإدارة.

أمسية شعرية

واستمع الحضور إلى أمسية شعرية وطنية شارك فيها كل من الشعراء: ربا شعبان، زينب البلوشي، محمود جمعة، نشيرة الجابري، نعيم عيسى، هدى السعدي. كما قدم الفنان الإماراتي طارش الهاشمي فقرة موسيقية. بالإضافة لمعرض فني تشكيلي للفنان الهندي حبيب رحمن، يحتوي على 60 لوحة توثق لحياة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.