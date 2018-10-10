أمسية شعرية بمناسبة حرب أكتوبر

المصدر: الأقصر - البيان

أقام بيت الشعر في الأقصر، أمسية شعرية، احتفاءً في الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر، وفي سياق الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وشارك فيها: حمادة الفاسي، وعادل صابر، وفوزي عبد السميع، وقدمها مدير البيت الشاعر حسين القباحي.

وهنّأ القباحي بدايةً الحضور بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متحدثًا عن قيمة وأثر الإبداع الشعبي وخاصة في مجال الشعر لاستنهاض الهمم، واستخلاص العبر والعظات والنشر والترويج لأفكار المقاومة والصمود وتحدي الهزيمة لعبورها إلى النصر والمجد، ودور الغناء الوطني والقصائد الشعبية والحماسية في شحذ العزيمة، وبث روح التفاؤل والأمل في تحقيق الطموحات، وما فعلته الأغنية في الروح الوطنية للمصريين أثناء الحرب، حيث كانت تلهب حماسهم وتطبب جراحهم وترثي شهداءهم أيضاً.