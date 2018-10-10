«الشارقة الدولي للكتاب» يجمع مثقفي العالم في 11 يوماً من الحوارات والنقاشات

المصدر: الشارقة - وام

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ37 التي تنطلق 31 أكتوبر وتستمر حتى 10 نوفمبر 2018 في مركز اكسبو الشارقة نخبة من أبرز الكتاب والروائيين العالميين، إلى جانب برنامج حافل بالندوات والمحاضرات والجلسات الحوارية يلتقي الزوار خلالها بكتابهم المفضلين.

مشاركون

ويشارك في الفعاليات من المملكة المتحدة الكاتبة إيما جانون المدونة الحاصلة على عدد من الجوائز العالمية ومحررة وسائل التواصل الاجتماعي وإحدى مؤلفات أكثر الكتب مبيعاً في قائمة صحيفة «ذا صنداي تايمز»، والكندية من أصول هندية ليلي سينغ إحدى مشاهير قناة يوتيوب والحائزة المركز الأول ضمن قائمة مجلة فوربس لأكثر الشخصيات نشاطاً وتأثيراً في فئة الترفيه، ويشارك من نيجيريا أوكيتشوكوو أوفيلي الذي شارك 4 مرات كمتحدث في مؤتمر تيدإكس العالمي وهو واحد من بين أكثر 40 شخصية أفريقية ابتكاراً وفق منصة «فينتشر أفريكا» ومؤلف 4 من أكثر الكتب مبيعاً.

كتاب

ويطل الكاتب إيه جيه فين على جمهور المعرض وهو متصدر قائمة صحيفة نيويورك تايمز لمؤلفي أكثر الكتب مبيعاً، وصوفي هانا من المملكة المتحدة كاتبة قصص الجريمة الأكثر مبيعاً على مستوى العالم ومؤلفة القصص الفكاهية، وكاتبة السيناريو لورين بيوكس من جنوب أفريقيا، والمؤلف وكاتب السيناريو والمخرج والمرشد الأميركي ترافيس هانتر، إضافة إلى أخيل شارما الروائي الحائز جائزة دبلن الدولية الأدبية.

وتضم قائمة الضيوف نخبة من الشعراء أبرزهم الشاعرة الكندية من أصول لبنانية نجوى ذبيان وامتثال محمود من السودان وكاتي فورد من المملكة المتحدة والمؤلفة البريطانية من أصول مصرية هانا فيلدينج، ومن أعلام الأدب الواقعي، الروائية البريطانية جين وينهام وعالم الأحياء البريطاني بن جارود، أما من الولايات المتحدة الأميركية، فيشارك المحامي جيمس دبليو باركنسون وهو متحدث وناشط ومناصر لقضية محو الأمية.