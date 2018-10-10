«يا سلام للمواهب الناشئة» تعلن القائمة القصيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

تم الإعلان عن القائمة القصيرة لأفضل 10 مواهب في مسابقة يا سلام للمواهب الناشئة (#ETC2018)، حيث بقي أقل من 50 يوماً على احتفال مهرجان يا سلام بالذكرى العاشرة لتأسيسه. وتواصل شركة فلاش الجهة المنظمة خلال النسخة الرابعة للمسابقة إثراء مشهد الموسيقى المتنامي في المنطقة من خلال تعزيز المواهب المحلية والإقليمية وتشجيع الموسيقيين الطموحين على إظهار مواهبهم على هذه المنصة العالمية. ورحبت المسابقة للعام الثاني على التوالي بالمشاركين المقيمين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بحثاً عن نجم الغناء القادم الذي سيُكتب اسمه على جدار المشاهير.

وتم اختيار أبرز المواهب في القائمة من بين مئة شخص تقدموا للمسابقة، وهم: جان بيير أبو جودة، وملهم كريم، وفاطمة بن صفوان، وساندرا صاحي، وستورم فيرنانديز، ومجازو إلياس سابيلا، وغالية شاكر وعمر دين وإيشاني شيكار.